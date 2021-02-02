Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео 

ВРИО директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета Якутии взят под стражу за превышение должностных полномочий. В списках студентов по очной форме обучения на бюджетной основе числился 31 студент, которые оказались «мертвыми душами». Также в мошеннической схеме были замешены и другие сотрудники вуза. Некоторые из них активно сотрудничают со следствием и дают показания против своего начальника, который сейчас по решению суда находится под арестом. Уголовное дело завели в рамках расследования преступлений, совершенных ректором АГАТУ, которого подозревают в получении 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов.
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