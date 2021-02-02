Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
ВРИО директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета Якутии взят под стражу за превышение должностных полномочий. В списках студентов по очной форме обучения на бюджетной основе числился 31 студент, которые оказались «мертвыми душами». Также в мошеннической схеме были замешены и другие сотрудники вуза. Некоторые из них активно сотрудничают со следствием и дают показания против своего начальника, который сейчас по решению суда находится под арестом. Уголовное дело завели в рамках расследования преступлений, совершенных ректором АГАТУ, которого подозревают в получении 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
01:03
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
В мире
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
01:09
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
01:20
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
Общество
Видео с места выброшенной в коробке головы
00:47
Видео с места выброшенной в коробке головы
Происшествия
Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео
03:13
Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео
Общество
Чипированную Маском обезьяну показали на видео
01:32
Чипированную Маском обезьяну показали на видео
Наука и техника
Видео протестов в Тайланде из-за событий в Мьянме
02:14
Видео протестов в Тайланде из-за событий в Мьянме
В мире
Видео парализованного из-за снегопада Нью-Йорка
00:35
Видео парализованного из-за снегопада Нью-Йорка
В мире
Видео стрельбы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»
01:01
Видео стрельбы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»
Армия
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение