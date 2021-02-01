«Ориентировочно, это две-три недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — отметил Ситов.