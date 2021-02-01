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Власти Петербурга оценили сроки смягчения мер по COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Власти Санкт-Петербурга допускают смягчение некоторых мер, введенных для борьбы с коронавирусом нового типа, уже в феврале. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Ориентировочно, это две-три недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — отметил Ситов.

В Сочи приняли меры для защиты туристов от коронавируса
Ранее о возможной отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Общество , Видео , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор
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