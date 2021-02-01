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В Калининградской области продлили ограничения по коронавирусу 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
В Калининградской области продлили ограничения по коронавирусу
Фото: Reuters
В Калининградской области продлевается до 1 марта запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«До 1 марта продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов», — говорится в сообщении.

До этого же момента, как отмечается, не разрешается государственная регистрация браков в торжественной обстановке.

«Также до 22 февраля продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания», — добавили в правительстве.

При этом были сняты ограничения с проведения занятий в очном формате в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Ранее губернатор Чукотки Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
28 января, как передавало «Реальное время», глава Башкирии Радий Хабиров объявил о поэтапном снятии ограничительных мер.
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Комментарии
Общество , Роман Копин , Башкортостан , Калининградская Область
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