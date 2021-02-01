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Россиян предупредили об уловках мошенников-«коммунальщиков» 

Lenta.ru 2 часа назад
Мошенники-«коммунальщики» активизировались в России
Фото: РИА Новости
В России вновь активизировались мошенники-«коммунальщики». Злоумышленники, пользуясь доверием людей, особенно пожилых, уговаривают их брать кредиты, покупать дорогостоящее, но ненужное оборудование, а также платить за «дезинфекцию» квартиры от коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».
Одна из любимых уловок лжекоммунальщиков — представиться сотрудниками «Водоканала» и попытаться продать ненужные фильтры для воды, которые якобы помогут спасти квартиру от потопа. Однако настоящие специалисты никогда не занимаются проверкой счетчиков и труб в самих квартирах, их зона ответственности — исключительно сети вне дома. Коммуникациями в жилых помещениях занимается управляющая компания. При этом часто мошенники перед своим визитом раскладывают листовки по почтовым ящикам, пытаясь усыпить бдительность граждан.
Россиян предупредили, что нередко мошенники устраивают «акции» и предлагают, например, сделать ремонт с большой скидкой.

«Они приходят с тортами, угощают, чай пьем. Потом начинается обработка. Говорю им: денег нет. А они все сидят, уговаривают», — рассказала одна из пострадавших.

Мошенники также могут предложить обработку квартиры от тараканов или ее дезинфекцию от коронавируса.
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Злоумышленники иногда даже уговаривают своих жертв прямо на месте оформить кредит. После этого граждане часто обращаются в полицию с заявлением о мошенничестве, но получают отказ с указанием на отсутствие состава преступления. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно — только если не установлен факт недееспособности покупателя или прямой недобросовестности продавца (предоставление заведомо ложных сведений о товаре, использование поддельных документов и прочее). Поэтому, рекомендуют специалисты, не стоит открывать незнакомцам дверь и подписывать документы без их предварительного изучения.
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Общество , газета "Известия"
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