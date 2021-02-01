Мошенники-«коммунальщики» активизировались в России

России вновь активизировались мошенники-«коммунальщики». Злоумышленники, пользуясь доверием людей, особенно пожилых, уговаривают их брать кредиты, покупать дорогостоящее, но ненужное оборудование, а также платить за «дезинфекцию» квартиры от коронавируса. Об этом пишет газета «Известия»

Одна из любимых уловок лжекоммунальщиков — представиться сотрудниками «Водоканала» и попытаться продать ненужные фильтры для воды, которые якобы помогут спасти квартиру от потопа. Однако настоящие специалисты никогда не занимаются проверкой счетчиков и труб в самих квартирах, их зона ответственности — исключительно сети вне дома. Коммуникациями в жилых помещениях занимается управляющая компания. При этом часто мошенники перед своим визитом раскладывают листовки по почтовым ящикам, пытаясь усыпить бдительность граждан.

Россиян предупредили, что нередко мошенники устраивают «акции» и предлагают, например, сделать ремонт с большой скидкой.

«Они приходят с тортами, угощают, чай пьем. Потом начинается обработка. Говорю им: денег нет. А они все сидят, уговаривают», — рассказала одна из пострадавших.

Мошенники также могут предложить обработку квартиры от тараканов или ее дезинфекцию от коронавируса.

Злоумышленники иногда даже уговаривают своих жертв прямо на месте оформить кредит. После этого граждане часто обращаются в полицию с заявлением о мошенничестве, но получают отказ с указанием на отсутствие состава преступления. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно — только если не установлен факт недееспособности покупателя или прямой недобросовестности продавца (предоставление заведомо ложных сведений о товаре, использование поддельных документов и прочее). Поэтому, рекомендуют специалисты, не стоит открывать незнакомцам дверь и подписывать документы без их предварительного изучения.