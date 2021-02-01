Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Для иностранцев в России могут ввести обязательную дактилоскопию 

Вести Подмосковья и ещё 4 1 час назад
Для иностранцев в России могут ввести обязательную дактилоскопию
Фото: РИА Новости
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об однократной обязательной дактилоскопии для иностранных граждан в России. С ним можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента. Согласно его положениям, будут обязательны однократная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранцев.
Отдельные категории иностранных граждан будут освобождены от дактилоскопии. Речь идет о недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан, несовершеннолетних и пожилых людей. По мнению правительства, принятие такого законопроекта должно повысить уровень санитарно-эпидемиологической безопасности и раскрываемость преступлений, а также сделает бесполезными попытки недобросовестных граждан скрыть свои персональные данные.
В пояснительной записке говорится, что законопроект необходим для контроля за временным пребыванием иностранцев на территории России. То, что сейчас нельзя идентифицировать иностранцев по биометрическим данным затрудняет процесс поиска, неразрешения въезда и реализацию решений о нежелательности пребывания лиц, которые находятся в розыске и причастны к террористической деятельности.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Вести Подмосковья: последние новости
Роструд напомнил россиянам о графике работы в феврале Роструд напомнил россиянам о графике работы в феврале Умер Василий Лановой Умер Василий Лановой Россия возобновляет авиаперелеты с Грецией и Сингапуром Россия возобновляет авиаперелеты с Грецией и Сингапуром
Комментарии
Общество , Госдума , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение