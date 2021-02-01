Для иностранцев в России могут ввести обязательную дактилоскопию 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об однократной обязательной дактилоскопии для иностранных граждан в России . С ним можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента. Согласно его положениям, будут обязательны однократная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранцев.

Отдельные категории иностранных граждан будут освобождены от дактилоскопии. Речь идет о недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан, несовершеннолетних и пожилых людей. По мнению правительства, принятие такого законопроекта должно повысить уровень санитарно-эпидемиологической безопасности и раскрываемость преступлений, а также сделает бесполезными попытки недобросовестных граждан скрыть свои персональные данные.

В пояснительной записке говорится, что законопроект необходим для контроля за временным пребыванием иностранцев на территории России. То, что сейчас нельзя идентифицировать иностранцев по биометрическим данным затрудняет процесс поиска, неразрешения въезда и реализацию решений о нежелательности пребывания лиц, которые находятся в розыске и причастны к террористической деятельности.