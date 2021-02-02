Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Выбран единственный зритель Гетеборгского кинофестиваля 

Мир24 и ещё 2 36 минут назад
Выбран единственный зритель Гетеборгского кинофестиваля
Фото: mir24.tv/ / Алан Кациев
Единственным зрителем Гетеборгского кинофестиваля станет медсестра Лиза Энрот. Именно она просмотрит 60 фильмов, которые завялены в конкурсной программе главного шведского кинофестиваля. Об этом сообщает The Guardian.
Это нетипичная практика для кинофестиваля. Организаторы пошли на такие меры из-за пандемии коронавируса. Они решили ограничиться только одним зрителем.
Кинопоказ будет организован на острове Хамнескар, известным своим маяком Патер Ностер. Фестиваль проходит с 29 января по 8 февраля.
На роль зрителя претендовали около 12 тысяч человек. Но выбрали Энрот, сейчас она работает с пациентами с COVID-19.
Медсестра призналась, что за время пандемии у нее почти не осталось энергии. Она очень рада, что именно она стала единственным зрителем кинофестиваля.
Ранее арт-директор фестиваля Юнас Холмберг объявил, что темой фестиваля в 2021-ом станет «Социальная дистанция» — новый мир, который возник в результате пандемии, и роль кино в нем.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Мир24: последние новости
Сотрудница музея на Поклонной горе рассказала, что ей шепнул Путин Сотрудница музея на Поклонной горе рассказала, что ей шепнул Путин Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром В Москве увековечат память Василия Ланового В Москве увековечат память Василия Ланового
Комментарии
Общество , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение