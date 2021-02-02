Выбран единственный зритель Гетеборгского кинофестиваля 

Единственным зрителем Гетеборгского кинофестиваля станет медсестра Лиза Энрот. Именно она просмотрит 60 фильмов, которые завялены в конкурсной программе главного шведского кинофестиваля. Об этом сообщает The Guardian.

Это нетипичная практика для кинофестиваля. Организаторы пошли на такие меры из-за пандемии коронавируса. Они решили ограничиться только одним зрителем.

Кинопоказ будет организован на острове Хамнескар, известным своим маяком Патер Ностер. Фестиваль проходит с 29 января по 8 февраля.

На роль зрителя претендовали около 12 тысяч человек. Но выбрали Энрот, сейчас она работает с пациентами с COVID-19.

Медсестра призналась, что за время пандемии у нее почти не осталось энергии. Она очень рада, что именно она стала единственным зрителем кинофестиваля.