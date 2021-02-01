Скончался певец Темур Циклаури 

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Грузинский певец Темур Циклаури скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его смерть подтвердили РИА Новости в Горийском госпитале.

По данным издания, в начале января стало известно, что Циклаури был госпитализирован с коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Подтверждаем информацию о смерти Темура Циклаури», — заявили в госпитале.

74-летний Циклаури был участником ансамбля «Иверия». Он пел в мюзиклах «Аргонавты», «Сказка о снежной бороде», «Пиросмани».