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Скончался певец Темур Циклаури 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Скончался певец Темур Циклаури
Фото: Youtube
Грузинский певец Темур Циклаури скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его смерть подтвердили РИА Новости в Горийском госпитале.
По данным издания, в начале января стало известно, что Циклаури был госпитализирован с коронавирусом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Подтверждаем информацию о смерти Темура Циклаури», — заявили в госпитале.

74-летний Циклаури был участником ансамбля «Иверия». Он пел в мюзиклах «Аргонавты», «Сказка о снежной бороде», «Пиросмани».
Как сообщал «Рамблер», в начале января с коронавирусом был госпитализирован знаменитый актер Василий Лановой. 28 января ему резко стало хуже, он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Вечером того же дня Лановой скончался в возрасте 87 лет.
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Общество , Василий Лановой , РИА Новости
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