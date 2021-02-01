В Красноярске продлили режим «черного неба» 

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.
"С 19 часов 1 февраля 2021 года до 7 часов 3 февраля 2021 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в период действия режима НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.