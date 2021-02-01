В Красноярске продлили режим «черного неба» 

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске , введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.

"С 19 часов 1 февраля 2021 года до 7 часов 3 февраля 2021 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.