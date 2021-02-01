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В Красноярске продлили режим «черного неба» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Красноярске продлили режим «черного неба»
Фото: РИА Новости
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, введенный с субботы до понедельника, продлен до вечера среды, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Красноярске в субботу в четвертый раз с начала года был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он должен был продлиться до 19.00 понедельника.

"С 19 часов 1 февраля 2021 года до 7 часов 3 февраля 2021 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в период действия режима НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улице.
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Общество , Роспотребнадзор , Красноярск , Красноярский Край
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