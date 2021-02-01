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В Москве создадут самую крупную в мире библиотеку 

RT на русском 1 час назад
В Москве создадут самую крупную в мире библиотеку
Фото: Мария Говтвань / РГБ
Крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ).
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу РГБ.
Отмечается, что такая возможность появится после того, как библиотека получит функции Российской книжной палаты (РКП).

«Объединение ресурсов, компетенций, профессионалов РКП и РГБ позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора РГБ Вадима Дуды.

Объединённый фонд составит около 200 млн документов.
Как ранее сообщали «Дни.ру», в Москве состоялось открытие нового здания Парламентской библиотеки.
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Общество , Вадим Дуда , Москва
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