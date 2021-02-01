В Москве создадут самую крупную в мире библиотеку 

«Объединение ресурсов, компетенций, профессионалов РКП и РГБ позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора РГБ Вадима Дуды.