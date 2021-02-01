В Симферопольском водохранилище почти закончилась вода 

По словам директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, в Симферопольском водохранилище почти не осталось запасов воды, и город снабжается из подземных источников. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление, по данным издания, Баженов сделал в ходе совещания по вопросам водоснабжения.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной… За прошедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды», — пояснил директор госпредприятия «Вода Крыма».

Он напомнил, что год назад из водохранилища ежесуточно закачивалось более 70 тысяч кубометров. При этом Баженов подчеркнул, что ремонтные бригады восстанавливают целостность крупного водовода в Симферопольском районе, благодаря которому будет исключена зависимость города от количества воды в поверхностных источниках.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году, после присоединения Крыма к России по итогам референдума, власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения водоснабжения.