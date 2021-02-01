Прямые рейсы в Египет разрешили из российских регионов 

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса разрешил авиакомпаниям осуществлять прямые регулярные авиаперевозки пассажиров из российских регионов в Каир , говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Эксперты скептически отнеслись к инициативе, поскольку туристический поток в египетскую столицу никогда не был плотным.

С 8 февраля регулярные полеты по зарубежным направлениям будут возобновлены из аэропортов в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Махачкале, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Перми и Хабаровске. К означенной дате в России будет уже 19 хабов, из которых можно будет отправиться за границу.

Со следующего понедельника авиакомпаниям дадут возможность осуществлять прямые перелеты в столицу Египта — Каир. На первых порах каждый аэропорт сможет отправлять не более одного рейса в неделю. Сегодня регулярные пассажирские авиаперевозки в египетскую столицу осуществляются только из Москвы.

Аналитики, комментируя инициативу правительства, отметили, что Каир никогда не пользовался большой популярностью у туристов, поскольку он не является курортным городом. Также через египетскую столицу неудобно добираться до популярных египетских мест отдыха — Хургады или Шарм-эль Шейха, поскольку до курортов приходится ехать 6-7 часов на автобусе.

«Те, кому очень нужен Египет, скорее, выберут транзит через Стамбул», — отмечают аналитики.

Кроме того, туристические рейсы в Каир заметно проигрывают по популярности турецким направлениям. Например, в апреле ожидается старт прямых рейсов в Анталью, которая традиционно занимает верхние места в списке востребованных мест отдыха. В пользу Египта, добавляют эксперты, может сыграть только стоимость отдыха: по услуге «всё включено» пребывание на египетских курортах обходится заметно дешевле.