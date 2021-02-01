Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Прямые рейсы в Египет разрешили из российских регионов 

Павел Тиунов 1 час назад
Прямые рейсы в Египет разрешили из российских регионов
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса разрешил авиакомпаниям осуществлять прямые регулярные авиаперевозки пассажиров из российских регионов в Каир, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Эксперты скептически отнеслись к инициативе, поскольку туристический поток в египетскую столицу никогда не был плотным.
С 8 февраля регулярные полеты по зарубежным направлениям будут возобновлены из аэропортов в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Махачкале, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Перми и Хабаровске. К означенной дате в России будет уже 19 хабов, из которых можно будет отправиться за границу.
Со следующего понедельника авиакомпаниям дадут возможность осуществлять прямые перелеты в столицу Египта — Каир. На первых порах каждый аэропорт сможет отправлять не более одного рейса в неделю. Сегодня регулярные пассажирские авиаперевозки в египетскую столицу осуществляются только из Москвы.
Аналитики, комментируя инициативу правительства, отметили, что Каир никогда не пользовался большой популярностью у туристов, поскольку он не является курортным городом. Также через египетскую столицу неудобно добираться до популярных египетских мест отдыха — Хургады или Шарм-эль Шейха, поскольку до курортов приходится ехать 6-7 часов на автобусе.

«Те, кому очень нужен Египет, скорее, выберут транзит через Стамбул», — отмечают аналитики.

Кроме того, туристические рейсы в Каир заметно проигрывают по популярности турецким направлениям. Например, в апреле ожидается старт прямых рейсов в Анталью, которая традиционно занимает верхние места в списке востребованных мест отдыха. В пользу Египта, добавляют эксперты, может сыграть только стоимость отдыха: по услуге «всё включено» пребывание на египетских курортах обходится заметно дешевле.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Комментарии
Общество , В мире , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение