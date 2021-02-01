Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В «Ленкоме» рассказали о самочувствии Збруева 

RT на русском и ещё 7 34 минуты назад
В «Ленкоме» назвали ерундой разговоры о госпитализации Збруева
Фото: РИА Новости
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о самочувствии народного артиста РСФСР Александра Збруева.

«Я дозвонился Збруеву и к радости своей узнал, что все разговоры о его якобы госпитализации — полная ерунда. Он дома, чувствует себя хорошо, настроение бодрое и готовится к важному событию в своей творческой жизни — мы будем ставить пьесу, которую он сам выбрал и предложил», — заявил Варшавер в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идёт о постановке «Перед заходом солнца», в которой Збруев будет играть главную роль.
Сам Збруев в беседе с Life.ru подтвердил, что у него повторно диагностировали пневмонию.

«Заболел я четыре дня назад, сегодня уже пятый день. Врачи говорят, мол, ещё меня подержат. Диагноз у меня — пневмония. Уже сделали КТ: есть 16% поражения лёгких — воспаление в правом, а левое свободно», — сообщил он.

Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
RT на русском: последние новости
Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище В Роструде напомнили о разном количестве дней в рабочих неделях февраля В Роструде напомнили о разном количестве дней в рабочих неделях февраля Медведев рассказал, что привился от коронавируса Медведев рассказал, что привился от коронавируса
Общество , Александр Збруев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение