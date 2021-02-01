В «Ленкоме» назвали ерундой разговоры о госпитализации Збруева

«Я дозвонился Збруеву и к радости своей узнал, что все разговоры о его якобы госпитализации — полная ерунда. Он дома, чувствует себя хорошо, настроение бодрое и готовится к важному событию в своей творческой жизни — мы будем ставить пьесу, которую он сам выбрал и предложил», — заявил Варшавер в беседе с РИА Новости.