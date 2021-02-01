Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

«Я имел честь с Василием Семеновичем общаться, дружить, учиться у него… Василий Семенович словно родился для того, чтобы в кино огромной стране сказать знаменитую фразу: «Нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»… Такое ощущение, что его роли были написаны специально для него, они его ждали. Представить на его месте кого-то другого невозможно», — сказал журналистам Олешко. Сотникова отметила, что главным качеством Ланового была верность театру и людям.