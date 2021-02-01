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Москва

Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», — сказал Зверев «Интерфаксу».

При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.
За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
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Общество , Видео , Виталий Зверев , Анна Попова , РАН , Роспотребнадзор , Интерфакс
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