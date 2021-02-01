Виталий Зверев. Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России , число случаев COVID-19 может увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН

«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости», — сказал Зверев «Интерфаксу».

При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.