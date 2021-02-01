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Москва

Пока вы в маске: россиян предупредили о мошенничестве с ковид-паспортами 

Елена Прошина 13 минут назад

Россиян предупредили о мошенничестве с ковид-паспортами

Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.
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На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса

Данные о записи на вакцинацию появятся в личном кабинете пользователя. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения. А после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат о вакцинации — специальный QR-код.
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Китай предложил России свою вакцину от коронавируса

Замглавы Собеза России Дмитрий Медведев отметил, что это предложение будет изучено и, если препарат признают безопасным, он появится на российском рынке.
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Европейские страны заявили о готовности использовать «Спутник V»

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что для использования вакцины от коронавируса в Германии не имеет значения, в какой стране она произведена.
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Медведев сделал прививку от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ также поделился некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Йенс Шпан , Совет безопасности РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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