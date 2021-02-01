Пока вы в маске: россиян предупредили о мошенничестве с ковид-паспортами 

Россиян предупредили о мошенничестве с ковид-паспортами

Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.

На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса

Данные о записи на вакцинацию появятся в личном кабинете пользователя. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения. А после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат о вакцинации — специальный QR-код.

Китай предложил России свою вакцину от коронавируса

Замглавы Собеза России Дмитрий Медведев отметил, что это предложение будет изучено и, если препарат признают безопасным, он появится на российском рынке.

Европейские страны заявили о готовности использовать «Спутник V»

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что для использования вакцины от коронавируса в Германии не имеет значения, в какой стране она произведена.

Медведев сделал прививку от коронавируса