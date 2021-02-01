Соловьев назвал Слепакова победителем в споре с Невзоровым

Недавно Невзоров анонсировал в инстаграме новый эпизод своего шоу «Наповал». В анонсе сказано, что среди прочего речь пойдет о печальном выборе Слепакова и части российской элиты, а также о меню державных людоедов.

«Насчет моей продажности — безусловно, у вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх», — написал Слепаков в комментариях.

Он поблагодарил Невзорова за внимание, пожелал ему здоровья и побольше подписчиков, а также отметил, что регулярные экскурсы журналиста в каннибализм слегка приелись, и посоветовал тому двигаться дальше, возможно, покрутив ручку некрофилии, как в случае с фрагментом про актера Василия Ланового