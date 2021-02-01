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Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации
Российская Газета
и
ещё 8
1 час назад
Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент поздравил
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с 12-й годовщиной интронизации.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.
Владимир Путин
встретился с Патриархом в Кремле и подарил ему большой букет белых роз.
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