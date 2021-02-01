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Москва

Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12-й годовщиной интронизации.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.
Владимир Путин встретился с Патриархом в Кремле и подарил ему большой букет белых роз.
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Общество , Патриарх Кирилл , Владимир Путин
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