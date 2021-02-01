Главный гериатр России посоветовала пожилым сделать прививку от COVID-19 

Прививка от коронавируса безопасна, легче переносится людьми пожилого возраста и поможет защитить их от риска умереть. Об этом «Российской газете» заявила главный внештатный гериатр Минздрава директор Российского геронтологического научно-клинического центра России доктор медицинских наук Ольга Ткачева

Ткачева отметила, что впервые в истории человечества наблюдается эпидемия, которая настолько зависит от возраста.

«Риск заразиться у всех абсолютно одинаковый. Только, если молодой человек может даже и не почувствовать, что переболел, оставаясь лишь носителем вируса, то пожилому человеку инфекция грозит тяжелым течением болезни со многими осложнениями и даже смертью», — подчеркнула она.

При этом главный внештатный гериатр Минздрава подчеркнула, что вакцина «Спутник V» безопасна для людей в возрасте 60+ и прививка ими переносится «более мягко», чем молодежью.

«Это объясняется тем, что у молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка словно вспыхивает: только увидела, как мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции», — пояснила она.

Ткачева посоветовала пожилым россиянам «вакцинироваться уже сейчас», напомнив, что исследование, которое проводилось по «Спутнику V», показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения.

«Каждый день промедления связан с огромным риском инфицирования. Да, пандемия понемногу начала отступать, но люди ведь продолжают умирать от коронавируса. Причем, каждый день. Прививка защитит от такой угрозы», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 102 млн человек.