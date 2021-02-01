Третьяковка открыла для посетителей выставку работ Роберта Фалька 

"Выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее — первая за сто лет масштабная музейная ретроспектива в Москве этого удивительного художника, который менялся от десятилетия к десятилетию, аккумулируя невероятное количество художественных и жизненных впечатлений. Мы делали все для того, чтобы привезти в Москву каждое из тех произведений, которые были заявлены кураторами в каталоге, за которыми нужно было ехать в самые различные регионы, даже в такие удаленные от нас, как Приморье", — пояснила Трегулова.