РПЦ организовала всероссийскую горячую линию соцподдержки

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) организовал федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" на базе одноименной московской телефонной службы. Она будет доступна во всех регионах России сообщает в понедельник сайт отдела.

"Мы создали единый телефон, по которому человек в беде сможет обратиться за помощью. В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению святейшего патриарха мы сможем объединить наши усилия. Эпидемия показала, как сильно востребована помощь церкви. В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку", — цитирует сообщение председателя отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова).

Звонки по номеру 8 800 707 02 22 будут обрабатываться круглосуточно без выходных. Они будут бесплатными для жителей всех регионов России.

Православная служба "Милосердие" реализует 26 социальных проектов. Среди них — патронажная служба, которая обеспечивает на дому уход сестер милосердия и профессиональных сиделок, Свято-Спиридоньевская богадельня, кризисный центр для женщин с детьми "Дом для мамы" и служба помощи бездомным, которая работает с 2003 года. С апреля 2020 года телефонная служба "Милосердие" стала горячей линией московского церковного штаба помощи и принимала обращения из Москвы и Московской области.