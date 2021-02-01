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РПЦ организовала всероссийскую горячую линию социальной поддержки 

ТАСС 24 минуты назад
РПЦ организовала всероссийскую горячую линию соцподдержки
Фото: РИА Новости
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) организовал федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" на базе одноименной московской телефонной службы. Она будет доступна во всех регионах России, сообщает в понедельник сайт отдела.

"Мы создали единый телефон, по которому человек в беде сможет обратиться за помощью. В разных епархиях в период пандемии появились такие телефоны, и сейчас по благословению святейшего патриарха мы сможем объединить наши усилия. Эпидемия показала, как сильно востребована помощь церкви. В храмы, церковные социальные проекты поступает много просьб о помощи. Мы стараемся помочь каждому человеку", — цитирует сообщение председателя отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова).

Звонки по номеру 8 800 707 02 22 будут обрабатываться круглосуточно без выходных. Они будут бесплатными для жителей всех регионов России.
Православная служба "Милосердие" реализует 26 социальных проектов. Среди них — патронажная служба, которая обеспечивает на дому уход сестер милосердия и профессиональных сиделок, Свято-Спиридоньевская богадельня, кризисный центр для женщин с детьми "Дом для мамы" и служба помощи бездомным, которая работает с 2003 года. С апреля 2020 года телефонная служба "Милосердие" стала горячей линией московского церковного штаба помощи и принимала обращения из Москвы и Московской области.
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Общество , РПЦ , Москва
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