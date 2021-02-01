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Россиян предупредили о мошенничестве вокруг ковид-прививок 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Россиян предупредили о мошенничестве с ковид-паспортами
Фото: РИА Новости
Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.
Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.

«На самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ», — передает РИА «Новости» слова экспертов.

А гражданин, купив такой «документ», не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.

«Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала госуслуг, чтобы «добавить» в него «ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя», — предупреждают в Роскачестве.

Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.

«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» физлица», — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за «ковидные паспорта». «В лучшем случае — это потеря денег, в худшем — уголовная ответственность», — указывают эксперты.
Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. «Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на „горячую“ тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике», — заключают в Роскачестве.
Ранее Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
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