Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео 

Сочи раздетые россияне прыгнули с балкона в снег. Рискованное развлечение снял на видео один из туристов. Запись размещена в Instagram-аккаунте @krasnondar_kray, посвященному жизни на Кубани.

На кадрах молодой человек в шортах и девушка в купальнике прыгают в сугроб с балконов деревянного здания. После чего мужчина встает и выбирается из снега, даже не помогая своей спутнице. За такое поведение его раскритиковали пользователи социальной сети.