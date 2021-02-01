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Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
В Сочи раздетые россияне прыгнули с балкона в снег. Рискованное развлечение снял на видео один из туристов. Запись размещена в Instagram-аккаунте @krasnondar_kray, посвященному жизни на Кубани.
На кадрах молодой человек в шортах и девушка в купальнике прыгают в сугроб с балконов деревянного здания. После чего мужчина встает и выбирается из снега, даже не помогая своей спутнице. За такое поведение его раскритиковали пользователи социальной сети.

«А парень хоть бы руку подал девушке, когда вылезали», — прокомментировал ролик один из подписчиков.

Общество , Видео
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