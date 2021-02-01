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Москва

Прощание с Лановым началось в театре Вахтангова 

News.ru 1 час назад
Церемония прощания с Василием Лановым началась в московском театре им. Евгения Вахтангова. Народный артист СССР скончался 28 января на 88-м году жизни. Его похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище.
Гражданская панихида проходит на основной сцене театра, в котором актёр проработал более 60 лет. У здания на Арбате уже выстроилась очередь из желающих проститься с артистом, на фасаде театра работают электронные афиши, на которых транслируются фотографии Ланового, на сцене — многочисленные венки: от президента РФ Владимира Путина, от патриарха Кирилла и от столичных театров, передаёт «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, Лановой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».
Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка.
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Комментарии 4
Общество , Видео , Анна Каренина , Алексей Шапошников , Василий Лановой , Ирина Купченко , Сергей Собянин , Евгений Герасимов , Владимир Путин , Мосгордума , Интерфакс , Москва
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