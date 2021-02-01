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Когда это все закончится: россиян могут лишить единственного жилья 

Елена Прошина 22 минуты назад
Когда это все закончится: эксперт объяснил риски потери единственного жилья
Фото: ТАСС
Эксперт ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские законы запрещают лишать граждан единственного жилища. Однако забрать могут жилье, заложенное банку. В случае невыплаты долга банк получает решение суда и утверждает порядок продажи, затем управляющий продает недвижимость.
Лишиться можно и незалогового жилья, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.
Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.
При этом Шалаев заверил, что «добросовестным должникам» и их родным беспокоиться не о чем — для них риска почти нет.
Как писал «Рамблер», ранее арбитражный управляющий Илья Софонов предупредил, что россияне-должники могут лишиться единственного жилья из-за разных трактовок закона.
Если у должника несколько квартир, суд оставит ему самую дешевую из них. Также судья учтет площадь квартиры и норматив площади, который закреплен в регионе должника. По словам Софонова, «квадраты» сверх норматива могут продать на торгах и тогда у должника останется только доля в квартире.
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Общество , Владимир Шалаев
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