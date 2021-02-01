Слепаков обвинил Невзорова в продажности

Ранее Невзоров в очередном выпуске своей YouTube-программы «Наповал» прошелся по Лановому. Он отметил, что артист «обнулил» свою репутацию, поддержав поправки в Конституцию. По словам журналиста, роли Ланового в кино всегда отличались кровожадностью: например, Павка Корчагин в «Как закалялась сталь» «рубил буржуев пополам красноармейской шашкой», а сталинский офицер в «Офицерах» сражался за Сталина и ГУЛАГ.

«Лановой был старым пафосным пропаг…ом (пропагандистом — прим. ред.), который когда-то снимался в кино», — подчеркнул Невзоров.

Досталось от журналиста и Семёну Слепакову за его стихотворение о протестах, в котором юморист отмечает, что участники несанкционированных акций, стараясь делать добро, приносят больше зла. Невзоров отметил, что бывший квн-щик поплевывает на «храбрецов» и «новых героев улицы», выбрав в войне «людей» и «людоедов» сторону последних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial) Слепаков ответил на обвинения в Instagram. Он поблагодарил Невзорова за уделенное ему внимание. По его словам, тема каннибализма очень близка журналисту, поскольку именно этим он и занимается в своих программах. При этом Невзоров не чурается и некрофилии, судя по его высказыванию в адрес Ланового, добавил юморист.

«А насчет моей продажности — безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх», — добавил Слепаков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Резюмируя свое заявление, Слепаков пожелал Невзорову здоровья и побольше подписчиков.