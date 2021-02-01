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Москва

«У вас большой опыт в продажности»: Слепаков обрушился на Невзорова 

Павел Тиунов 29 минут назад
Слепаков обвинил Невзорова в продажности
Фото: ТАСС
Семён Слепаков отреагировал на обвинение Александра Невзорова в сотрудничестве с властью и его нелестные комментарии о скончавшемся на прошлой неделе народном артисте СССР Василии Лановом. Юморист уличил оппонента в «каннибализме», «некрофилии» и заявил, что журналист теряет профессиональную хватку.
Ранее Невзоров в очередном выпуске своей YouTube-программы «Наповал» прошелся по Лановому. Он отметил, что артист «обнулил» свою репутацию, поддержав поправки в Конституцию. По словам журналиста, роли Ланового в кино всегда отличались кровожадностью: например, Павка Корчагин в «Как закалялась сталь» «рубил буржуев пополам красноармейской шашкой», а сталинский офицер в «Офицерах» сражался за Сталина и ГУЛАГ.

«Лановой был старым пафосным пропаг…ом (пропагандистом — прим. ред.), который когда-то снимался в кино», — подчеркнул Невзоров.

Досталось от журналиста и Семёну Слепакову за его стихотворение о протестах, в котором юморист отмечает, что участники несанкционированных акций, стараясь делать добро, приносят больше зла. Невзоров отметил, что бывший квн-щик поплевывает на «храбрецов» и «новых героев улицы», выбрав в войне «людей» и «людоедов» сторону последних.
Слепаков ответил на обвинения в Instagram. Он поблагодарил Невзорова за уделенное ему внимание. По его словам, тема каннибализма очень близка журналисту, поскольку именно этим он и занимается в своих программах. При этом Невзоров не чурается и некрофилии, судя по его высказыванию в адрес Ланового, добавил юморист.

«А насчет моей продажности — безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх», — добавил Слепаков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Резюмируя свое заявление, Слепаков пожелал Невзорову здоровья и побольше подписчиков.
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Комментарии 1
Общество , Шоу-бизнес , Василий Лановой , Семен Слепаков , Александр Невзоров
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