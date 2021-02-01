Пока вы спали: Мусульмане России попросили раскрыть состав вакцины 

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Мусульмане России попросили раскрыть состав вакцины

Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть их состав. По их словам, «поступает много обращений от верующих» и они намерены проверить вакцины и вынести богословское решение о дозволенности их применения. Об этом пишет «Коммерсант».

Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов пояснил, что в Коране запрещены «мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха». При этом, по его словам, даже если вакцина окажется нехаляльной, то каждую ситуацию необходимо будет «рассматривать индивидуально».

«Возможно, для кого-то вакцина окажется жизненно необходимой. В случае если в препаратах будут обнаружены запрещенные исламом компоненты, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет дозволенной», — пояснил он.

В феврале в Росси вступят в силу законы, касающиеся индексации соцвыплат на 4,9%, возвращения вузов к очному обучению, работы социальных сетей и тюнинга автомобилей. Об этом пишет РБК.

Так, с 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим от радиации, и некоторым другим категориям льготников. Студенты вернутся в вузы с 8 февраля, а социальные сети с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России должны будут соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством.

В Мьянме совершен государственный переворот и объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Задержано руководство страны, в том числе лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, пишет The New York Times.

По данным издания, в крупных городах Мьянмы был отключен интернет, приостановлено авиасообщение, а главный международный аэропорт в Янгоне закрыт. Военные обвинили правящую партию «Национальная лига за демократию» в махинациях на парламентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом не должен был публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшегося в 2019 году. Об этом украинский лидер заявил в интервью HBO и Axios.

«Я читаю [в СМИ], что Трамп оказывал давление на меня. Я был очень оскорблен, услышав это. Почему? Потому что я — президент Украины», — пояснил Зеленский, напомнив, что его страна — независима.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о своей причастности к распространению коронавируса и отметил, что недостоверные сведения о вакцинации могут продлить пандемию. Об этом американский миллиардер заявил в интервью изданию Suddeutsche Zeitung.

По словам бизнесмена, его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцинам, например, в Пакистане и Нигерии. Для борьбы с заблуждениями стоит обратиться к влиятельным представителям общества или религиозным лидерам, уверен он.