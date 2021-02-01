СМИ сообщили о госпитализации Збруева с пневмонией 

Неназванный источник «Пятого канала» сообщил, что актер Александр Збруев попал в больницу с пневмонией. По данным источника, у 82-летнего артиста поднялась высокая температура.
Собеседник канала заявил, что Збруева решили госпитализировать по результатам компьютерной томографии.
Эту информацию опроверг источник ТАСС в театре «Ленком». По его словам, Збруев обращался к врачам из-за простуды, но госпитализация ему не потребовалась.
«Александр Викторович простудился, возраст у него серьезный, 82 года, поэтому его возили в больницу на обследование», — объяснил сотрудник театра.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом 86-летней Алисы Фрейндлих. Актриса попала в реанимацию петербургской больницы. В городском комитете по культуре говорили, что у актрисы есть поражение легких (СМИ сообщали, что оно 50-процентное).
В конце января Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение, ее состояние улучшилось.