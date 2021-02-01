Видео применения барокамеры в лечении COVID-19 

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В Военно-морском клиническом госпитале на Камчатке начале применять барокамеру при лечении коронавирусных больных.

"Лечение больных COVID-19 по новой методике ведут специалисты Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота на Камчатке. Специально для этого в учреждении развернут барометрический комплекс «Спаситель». Кислородно-гелиевые смеси, применяемые в барокамере, помогают облегчить течение болезни у инфицированных. Методика была разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге и показала продуктивные результаты", — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации

Барока́мера — сосуд или помещение, выполненное обычно из металла. Имеет возможность герметизации и создания внутри камеры давления большего или меньшего, чем атмосферное.