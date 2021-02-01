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Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
29 января в социальных сетях появилось видео от российского блогера Дмитрия Зайцева. На кадрах видно, как молодой человек в точной копии купальника из фильма "Борат" спускается на сноуборде на горнолыжном склоне в кавказском поселке Архыз. В Карачаево-черкесской Республике такой выходке не обрадовались и блогеру пришлось публично приносить свои извинения.
«Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде», — сказал Зайцев, глядя в камеру.
«Борат» — это британо-американская псевдодокументальная кинокомедия режиссёра Ларри Чарльза с английским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли.
Общество , Видео , Саша Барон Коэн , Дмитрий Зайцев
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