Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе 

29 января в социальных сетях появилось видео от российского блогера Дмитрия Зайцева . На кадрах видно, как молодой человек в точной копии купальника из фильма "Борат" спускается на сноуборде на горнолыжном склоне в кавказском поселке Архыз. В Карачаево-черкесской Республике такой выходке не обрадовались и блогеру пришлось публично приносить свои извинения.

«Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде», — сказал Зайцев, глядя в камеру.