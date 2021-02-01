Вдова комика Шаляпина рассказала о плитке в крови

«С женой он был на связи. После реабилитации он решил побыть один. Он не хотел видеться ни с женой, ни с дочкой. Саша, как и множество творческих личностей, переживал из-за отсутствия работы. Когда у него были пустые выходные без выступлений, то он расстраивался. Когда концерты отменили, и не было работы он сильно переживал. Он срывался после выступлений. Пил в гримерке. Но при этом он всегда общался с дочкой. Классный такой папа», — сказала она.