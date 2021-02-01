Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой — мерещится кровь»: вдова Шаляпина о смерти комика 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вдова комика Шаляпина рассказала о плитке в крови
Фото: instagram.com/shalyap_in/
Вдова комика Александра Шаляпина Анастасия в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась после смерти мужа.

«Скорая быстро к нам домой приехала. Но мне сразу сказали, что его уже не спасти. Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой — мерещится кровь. Это никогда не пройдет. В этом доме я не смогу жить».

Как отметила директор стендапера Мария Малякина, комик даже предсмертной записки не оставил.

«С женой он был на связи. После реабилитации он решил побыть один. Он не хотел видеться ни с женой, ни с дочкой. Саша, как и множество творческих личностей, переживал из-за отсутствия работы. Когда у него были пустые выходные без выступлений, то он расстраивался. Когда концерты отменили, и не было работы он сильно переживал. Он срывался после выступлений. Пил в гримерке. Но при этом он всегда общался с дочкой. Классный такой папа», — сказала она.

Напомним, что комик Александр Шаляпин покончил жизнь самоубийством. Ему был всего 41 год.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не терял присутствие духа»: Галкин поделился фото из армейской палатки с Лановым в Чечне «Не терял присутствие духа»: Галкин поделился фото из армейской палатки с Лановым в Чечне «Красавица, царица»: Маргарита Симоньян в мини-юбке и блузе с декольте зажгла со свекровью «Красавица, царица»: Маргарита Симоньян в мини-юбке и блузе с декольте зажгла со свекровью Рыдает в Испании: старшая дочь Грачевского убита от горя после смерти отца, которого простила Рыдает в Испании: старшая дочь Грачевского убита от горя после смерти отца, которого простила
Комментарии
Общество , Александр Шаляпин , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
01:19
Появилось видео погромов фанатов «Марселя»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение