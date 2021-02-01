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Москва

В «Ленкоме» опровергли госпитализацию актера Александра Збруева 

ТАСС и ещё 1 56 минут назад
В «Ленкоме» опровергли госпитализацию Александра Збруева
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Народный артист РСФСР Александр Збруев посещал больницу в связи с простудой, однако он не госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в московском театре "Ленком", где служит актер.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Збруев госпитализирован в одну из московских больниц с пневмонией и якобы его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Александр Викторович простудился, возраст у него серьезный, 82 года, поэтому его возили в больницу на обследование, — сказал собеседник агентства. — Сейчас он дома".

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года, в 1958 году поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша, по окончании которого в 1961 году был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где работает по сей день.
Когда Збруев пришел в "Ленком", он играл в спектаклях Анатолия Эфроса, в числе которых были "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы". А 1973 год стал началом длительного творческого сотрудничества с Марком Захаровым, и у Збруева появились роли в спектаклях "Автоград — ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
В кино Збруев дебютировал у Александра Зархи в картине "Мой младший брат". В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "Шизофрения", "Ближний круг", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом, который построил Свифт", "Дракон", "Автопортрет неизвестного", "Кино про Алексеева" и многие другие фильмы.
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Комментарии 7
Общество , Марк Захаров , Александр Збруев , Владимир Этуш , Анатолий Эфрос , Москва
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