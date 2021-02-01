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Москва

Вступающие в силу 1 февраля 2021 года пять новых законов изменят жизнь россиян 

ФБА «Экономика сегодня» 50 минут назад
В феврале 2021 года в России начнут действовать новые законы и изменения. Об индексации социальных выплат, обязанности соцсетей блокировать противозаконный контент и других нововведениях февраля подробно расскажет ФБА «Экономика сегодня».
Среди значимых изменений, которые начнут действовать, можно выделить пять основных законов.
Соцсети ждут зачистки
Важные поправки в ФЗ №149 «Об информации…» вступят в законную силу с 1 февраля. Они обязывают всех владельцев крупных сайтов и социальных сетей оперативно выявлять и блокировать публикации, если в них присутствуют призывы к массовым беспорядкам, ведется пропаганда психотропных средств, имеются высказывания в форме нецензурной брани, а также информация, порочащая честь и достоинство человека, демонстрация неуважения к органам госвласти РФ, символам государства и Конституции РФ.
Пользователи смогут пожаловаться на контент подобного рода, обратившись к владельцам ресурсов через специальную форму, которая появится на всех сайтах и соцсетях. Согласно вступающим в силу поправкам, пользователи заблокированных публикаций получат уведомления о причинах данного решения. Те, кто не согласится с ним, смогут в дальнейшем обратиться в Роскомнадзор.
Какие социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2021 года
Очередная ежегодная индексация социальных выплат федерального уровня будет проведена в РФ с 1 февраля 2021 года. Как следует из постановления Правительства РФ, коэффициент индексации составит 4,9%, что соответствует уровню роста потребительских цен в 2020 году, зафиксированного Росстатом.
К социальным выплатам относятся ежемесячные денежные выплаты от ПФР, которые получают инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники ВОВ, ветераны боевых действий и так далее. Кроме этого, к категории ежегодно индексируемых федеральных соцвыплат относятся пособие на погребение и пособия в связи с рождением ребенка и уходом за ним до достижения возраста 1,5 лет.
Борьба с тюнингом автомобиля продолжится
Постановление Правительства РФ, принятое в апреле 2019 года, вносит корректировку в порядок легализации изменений технической конструкции автомобиля. Как следует из поправок, которые начинают действовать с 1 февраля 2021 года, ГИБДД откажет владельцу тюнингового авто в регистрации, если в специальном реестре не будет заключения предварительной технической экспертизы и протокола проверки. Все эти необходимые документы оформляются организациями, у которых есть аккредитация на проведение техэкспертизы транспортных средств.
В связи со вступающими в силу поправками всем автовладельцам, планирующим переделку, необходимо в первую очередь обратиться в такой центр для оформления предварительного заключения и протокола экспертизы, а после этого заниматься тюнингом на законных основаниях.
В противном случае владельцу незаконно переделанного авто грозит штраф в размере 500-800 рублей и предписание, требующее привести автомобиль в исходное состояние в течение десяти дней. Все работы оплачиваются хозяином автомобиля.
Что изменится в диспансеризации населения с 1 февраля
Начиная с февраля, медицинские организации страны обязаны использовать новую форму карты учета при диспансеризации взрослого населения, как того требует приказ Минздрава РФ, выпущенный в ноябре прошлого года.
В соответствии с изменениями порядка учета результатов профилактических медосмотров, дополнительно будут указывать показатели внутриглазного давления, уровень глюкозы и общего холестерина в крови пациента. Кроме этого, расширяется перечень факторов риска: теперь в него включены ожирение и старческая астения. Все эти показатели вносятся в новую форму учета и в дальнейшем хранятся в медицинской карте пациента.
Стоит также отметить, что у россиян старше 40 лет есть законное право на предоставление им одного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации, а согласно ст. 185.1 ТК РФ предпенсионерам и пенсионерам ежегодно выделяется два оплачиваемых дня на диспансеризацию.
Новые чеки для «индивидуалов»
Еще одно нововведение февраля коснется работы малого бизнеса, небольших магазинов и предприятий в сфере услуг, то есть всех индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Им следует знать о том, что перечень обязательных реквизитов кассового чека меняется с 1 февраля. Теперь от «индивидуалов» требуется указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.
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Общество , Видео , Росстат , Роскомнадзор , Минздрав РФ , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , ГИБДД , ФБА "Экономика сегодня"
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