В феврале 2021 года в России начнут действовать новые законы и изменения. Об индексации социальных выплат, обязанности соцсетей блокировать противозаконный контент и других нововведениях февраля подробно расскажет ФБА «Экономика сегодня».

Среди значимых изменений, которые начнут действовать, можно выделить пять основных законов.

Соцсети ждут зачистки

Важные поправки в ФЗ №149 «Об информации…» вступят в законную силу с 1 февраля. Они обязывают всех владельцев крупных сайтов и социальных сетей оперативно выявлять и блокировать публикации, если в них присутствуют призывы к массовым беспорядкам, ведется пропаганда психотропных средств, имеются высказывания в форме нецензурной брани, а также информация, порочащая честь и достоинство человека, демонстрация неуважения к органам госвласти РФ, символам государства и Конституции РФ.

Пользователи смогут пожаловаться на контент подобного рода, обратившись к владельцам ресурсов через специальную форму, которая появится на всех сайтах и соцсетях. Согласно вступающим в силу поправкам, пользователи заблокированных публикаций получат уведомления о причинах данного решения. Те, кто не согласится с ним, смогут в дальнейшем обратиться в Роскомнадзор

Какие социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2021 года

Очередная ежегодная индексация социальных выплат федерального уровня будет проведена в РФ с 1 февраля 2021 года. Как следует из постановления Правительства РФ , коэффициент индексации составит 4,9%, что соответствует уровню роста потребительских цен в 2020 году, зафиксированного Росстатом

К социальным выплатам относятся ежемесячные денежные выплаты от ПФР , которые получают инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники ВОВ, ветераны боевых действий и так далее. Кроме этого, к категории ежегодно индексируемых федеральных соцвыплат относятся пособие на погребение и пособия в связи с рождением ребенка и уходом за ним до достижения возраста 1,5 лет.

Борьба с тюнингом автомобиля продолжится

Постановление Правительства РФ, принятое в апреле 2019 года, вносит корректировку в порядок легализации изменений технической конструкции автомобиля. Как следует из поправок, которые начинают действовать с 1 февраля 2021 года, ГИБДД откажет владельцу тюнингового авто в регистрации, если в специальном реестре не будет заключения предварительной технической экспертизы и протокола проверки. Все эти необходимые документы оформляются организациями, у которых есть аккредитация на проведение техэкспертизы транспортных средств.

В связи со вступающими в силу поправками всем автовладельцам, планирующим переделку, необходимо в первую очередь обратиться в такой центр для оформления предварительного заключения и протокола экспертизы, а после этого заниматься тюнингом на законных основаниях.

В противном случае владельцу незаконно переделанного авто грозит штраф в размере 500-800 рублей и предписание, требующее привести автомобиль в исходное состояние в течение десяти дней. Все работы оплачиваются хозяином автомобиля.

Что изменится в диспансеризации населения с 1 февраля

Начиная с февраля, медицинские организации страны обязаны использовать новую форму карты учета при диспансеризации взрослого населения, как того требует приказ Минздрава РФ , выпущенный в ноябре прошлого года.

В соответствии с изменениями порядка учета результатов профилактических медосмотров, дополнительно будут указывать показатели внутриглазного давления, уровень глюкозы и общего холестерина в крови пациента. Кроме этого, расширяется перечень факторов риска: теперь в него включены ожирение и старческая астения. Все эти показатели вносятся в новую форму учета и в дальнейшем хранятся в медицинской карте пациента.

Стоит также отметить, что у россиян старше 40 лет есть законное право на предоставление им одного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации, а согласно ст. 185.1 ТК РФ предпенсионерам и пенсионерам ежегодно выделяется два оплачиваемых дня на диспансеризацию.

Новые чеки для «индивидуалов»

Еще одно нововведение февраля коснется работы малого бизнеса, небольших магазинов и предприятий в сфере услуг, то есть всех индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Им следует знать о том, что перечень обязательных реквизитов кассового чека меняется с 1 февраля. Теперь от «индивидуалов» требуется указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.