В СПЧ объяснили снижение протестной волны на незаконных акциях 

Член Совета по правам человека при президенте РФ
(СПЧ) Александр Брод
заявил РИА Новости, что, по сравнению с несогласованными акциями в прошлую субботу, протестная волна в это воскресенье значительно ниже, это связано с тем, что общество не увидело в организаторах акций ту силу, за которой можно идти и которой можно доверять.
"Протестная волна значительно ниже, чем неделю назад … Это связано с тем, что общество не увидело в организаторах акций ту силу, за которой можно идти и которой можно доверять. При том, что проблем в социально-экономической, политической, правовой сферах более чем достаточно, граждане увидели, что организаторы акций используют нечистоплотные методы", — рассказал Брод.
По его словам, организаторы акций по-прежнему не считались с условиями пандемии, зазывали несовершеннолетних, провоцировали столкновения с правоохранителями. Он отметил, что были случаи, когда в Москве полиция
изымала у митингующих травматическое оружие, были попытки применения холодного оружия и распыления газа в толпе со стороны граждан, нападения на сотрудников правоохранительных органов.
"Настрой на радикализм, столкновение, конфликт продолжает иметь место, но общество это не устраивает, поскольку люди хотят увидеть пути разрешения своих проблем, а здесь они становятся жертвами новых обстоятельств и попадают под административные штрафы, их задерживают, могут возникать проблемы на работе, по месту учебы. Люди не согласны нести это дополнительное бремя проблем", — отметил член СПЧ.
Как считает Брод, власть не должна успокаиваться в связи со снижением активности протеста, поскольку поводов для недовольства немало.
"Нужно организовывать переговорные площадки с представителями политических партий, институтов гражданского общества, разрешать скопившиеся вопросы, коренным образом менять молодежную политику, активнее бороться с коррупцией и произволом чиновников", — сказал он.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура
и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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