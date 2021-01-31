В СПЧ объяснили снижение протестной волны на незаконных акциях 

"Протестная волна значительно ниже, чем неделю назад … Это связано с тем, что общество не увидело в организаторах акций ту силу, за которой можно идти и которой можно доверять. При том, что проблем в социально-экономической, политической, правовой сферах более чем достаточно, граждане увидели, что организаторы акций используют нечистоплотные методы", — рассказал Брод.