В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции 

Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24: административные аресты получили еще 14 задержанных, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.

Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в несанкционированном мероприятии.

"Пушкинский районный суд вынес административные аресты от 10 до 2 суток в отношении семи человек", — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.

Еще семь человек арестованы Петроградским и Невским районными судами.

В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).

Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.