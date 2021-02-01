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В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции 

РИА Новости и ещё 3 36 минут назад
В Петербурге арестовали более 20 участников несогласованной акции
Фото: РИА Новости
Общее число арестованных по итогам несогласованной акции в Петербурге достигло 24: административные аресты получили еще 14 задержанных, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.
Ранее районные суды Петербурга назначили административные аресты десяти задержанным за участие в несанкционированном мероприятии.

"Пушкинский районный суд вынес административные аресты от 10 до 2 суток в отношении семи человек", — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.

Еще семь человек арестованы Петроградским и Невским районными судами.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).
Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД , Санкт-Петербург
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