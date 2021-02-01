На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса 

На Госуслугах запустили специализированную форму для записи на вакцинацию от коронавируса.

Записаться на прививку можно через порталы mos.ru и emias.info, в приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС. ИНФО, а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Данные о записи на вакцинацию появятся в личном кабинете пользователя. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения. А после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат о вакцинации — специальный QR-код.