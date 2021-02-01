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Москва

На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Фото: ТАСС
На Госуслугах запустили специализированную форму для записи на вакцинацию от коронавируса.
Записаться на прививку можно через порталы mos.ru и emias.info, в приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС. ИНФО, а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.
Данные о записи на вакцинацию появятся в личном кабинете пользователя. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения. А после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат о вакцинации — специальный QR-код.
Напомним, всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Любую информацию о вакцинации можно получить по бесплатному номеру 122.
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