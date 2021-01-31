Знакомый Ланового назвал наркотики причиной смерти его младшего сына

«Был случай, когда он мне звонил ночью. Мол, Сергунька пропал. Человек сына ищет, возможно, не только по телефонной книжке, но уже и по моргам… То что наркота расшатывает сердце — это да… Собственно, он от этого и умер», — рассказал знакомый в эфире НТВ.