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Знакомый Ланового назвал причину смерти его младшего сына 

Майк Габриелян 25 минут назад
Знакомый Ланового назвал наркотики причиной смерти его младшего сына
Фото: РИА Новости
СМИ стало известно, что младший сын Василия Ланового восемь лет назад умер от наркотиков. Родители предпочитали молчать, но о трагедии стало известно после смерти знаменитого советского артиста.
По официальной версии, младший сын Сергей скончался из-за сердечного приступа. Но знакомый Ланового рассказал, что Сергей употреблял наркотики. Это довело его до гибели.

«Был случай, когда он мне звонил ночью. Мол, Сергунька пропал. Человек сына ищет, возможно, не только по телефонной книжке, но уже и по моргам… То что наркота расшатывает сердце — это да… Собственно, он от этого и умер», — рассказал знакомый в эфире НТВ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что народный артист СССР Василий Лановой умер в Москве на 88-м году жизни.
Лановой успел обеспечить «тайную» внучку
Почти 50 лет он прожил с актрисой Ириной Купченко. У четы родились двое сыновей — Александр и Сергей.
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