Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин 

В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе.

Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант.

"Досконально все узнаю и буду применять его в работе", — пообещала она.