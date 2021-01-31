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Москва

Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин 

РИА Новости и ещё 2 43 минуты назад
Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
Фото: РИА Новости
При осмотре экспозиции Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чем шепотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
В реконструкции венского кафе, отмечается в сюжете, было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte". Путин заметил, что здесь допущена неточность, так как, по его словам, приветствие звучит иначе.
Раскрыв подробности разговора с Путиным, Анисимова заявила журналистам, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант.

"Досконально все узнаю и буду применять его в работе", — пообещала она.

В среду, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа", а также ознакомился с проектом "Без срока давности". Президент остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почетных гостей.
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Общество , Елена Анисимова
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