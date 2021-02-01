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Москва

В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
На предпоследней неделе февраля россиянам придется отработать целых шесть дней, зато на последней — только три. Об этом напомнили в Роструде.
День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). А отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, пишет РИА Новости. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.
Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.
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Общество , Видео , Садоводство , Роструд , РИА Новости
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