Россиянам напомнили о единственной в году длинной рабочей неделе

Российское законодательство предусматривает возможность переноса рабочих дней на выходные. Это делается для того, чтобы нерабочие праздничные дни не разрывали неделю.
В феврале в России отмечают День защитника Отечества. Поскольку 23 февраля является выходным днем и в 2021 году приходится на вторник, то две рабочие недели в этом месяце окажутся нестандартными, напоминает РИА Новости.
При пятидневной рабочей неделе последняя рабочая неделя февраля продлится только три дня — с 24 по 26 февраля. Выходной продлится с 21 по 23 февраля. При этом один рабочий день переносится на субботу, 20 февраля. В результате получается единственная в 2021 году длинная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.
Ранее «Профиль» писал о том, что в 2021 году в России будет семь коротких рабочих недель. После февраля четырехдневные рабочие недели ожидают россиян в марте (в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта) и в мае (Праздник Весны и Труда 1 мая и День Победы 9 мая). В июне рабочая неделя будет сокращена в связи с Днем России (12 июня). В честь Дня народного единства (4 ноября) рабочая неделя будет трехдневной. Последняя неделя 2021 года также окажется короткой — всего четыре рабочих дня. 31 декабря объявлен нерабочим днем.