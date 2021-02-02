Россиянам напомнили о единственной в году длинной рабочей неделе

Российское законодательство предусматривает возможность переноса рабочих дней на выходные. Это делается для того, чтобы нерабочие праздничные дни не разрывали неделю.

В феврале в России отмечают День защитника Отечества. Поскольку 23 февраля является выходным днем и в 2021 году приходится на вторник, то две рабочие недели в этом месяце окажутся нестандартными, напоминает РИА Новости

При пятидневной рабочей неделе последняя рабочая неделя февраля продлится только три дня — с 24 по 26 февраля. Выходной продлится с 21 по 23 февраля. При этом один рабочий день переносится на субботу, 20 февраля. В результате получается единственная в 2021 году длинная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.