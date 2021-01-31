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Менее 500 человек собралось на несанкционированную акцию в Новосибирске 

Майк Габриелян 1 час назад
Менее 500 человек собралось на несанкционированную акцию в Новосибирске
Фото: РИА Новости
В Новосибирске на незаконную акцию в поддержку арестованного блогера Алексея Навального собралось не более 500 человек. Об этом сообщают «Вести Новосибирска».
В центре города сегодня запретили продавать алкоголь и ограничили движение общественного транспорта. Силовики опасаются провокаций и беспорядков.
Перед выходными новосибирская полиция предупредила, что за призывы к проведению незаконных акций гражданам придется нести ответственность в соответствии с законом.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится на сайте полиции.

Накануне следователи СКР по Новосибирской области заключили под стражу 27-летнего местного жителя, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам. Он агитировал горожан на своей странице в соцсетях.
На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального организовали незаконные уличные акции, требуя выпустить его из изолятора. Манифестации прошли в нескольких российских городах. Также в интернете появилась информация о повторной несанкционированной акции, запланированной на 31 января.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в середине января блогер Алексей Навальный прибыл в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд арестовал его на 30 суток.
Сотрудники ФСИН просят изменить блогеру срок с условного на реальный, поскольку он нарушил закон и не отмечался у инспекторов как условно осужденный. В 2014 году Навальному вынесли приговор по делу «Ив Роше». Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. Позже испытательный срок продлили на год.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Комментарии 2
Общество , Ив Роше , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , СКР , ФСИН
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