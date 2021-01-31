Менее 500 человек собралось на несанкционированную акцию в Новосибирске 

Все новости на карте

В центре города сегодня запретили продавать алкоголь и ограничили движение общественного транспорта. Силовики опасаются провокаций и беспорядков.

Перед выходными новосибирская полиция предупредила, что за призывы к проведению незаконных акций гражданам придется нести ответственность в соответствии с законом.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится на сайте полиции.

Накануне следователи СКР по Новосибирской области заключили под стражу 27-летнего местного жителя, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам. Он агитировал горожан на своей странице в соцсетях.

На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального организовали незаконные уличные акции, требуя выпустить его из изолятора. Манифестации прошли в нескольких российских городах. Также в интернете появилась информация о повторной несанкционированной акции, запланированной на 31 января.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в середине января блогер Алексей Навальный прибыл в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево . Суд арестовал его на 30 суток.