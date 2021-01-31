На Камчатке тридцать человек приняли участие в незаконной акции 

На несогласованную акцию, которая проходила в воскресенье на центральной площади Петропавловска-Камчатского , вышли 30 человек, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России

По данным полиции, участники акции стали собираться в центре города на площади имени Ленина около 12.00 по местному времени (3.00 мск). Акция продлилась 1,5 часа.

"Сегодня, 31 января с 12.00 до 13.30 в г. Петропавловске-Камчатском на площади Ленина проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 30 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам несогласованной акции в территориальные отделы полиции были доставлены девять человек. Им грозят штрафы или обязательные работы за несоблюдение статьи 20.2 КоАП РФ — "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее в полиции предупредили камчатцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В сообщении пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю говорилось, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.