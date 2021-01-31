Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

На Камчатке тридцать человек приняли участие в незаконной акции 

РИА Новости 20 минут назад
На Камчатке тридцать человек приняли участие в незаконной акции
Фото: РИА Новости
На несогласованную акцию, которая проходила в воскресенье на центральной площади Петропавловска-Камчатского, вышли 30 человек, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
По данным полиции, участники акции стали собираться в центре города на площади имени Ленина около 12.00 по местному времени (3.00 мск). Акция продлилась 1,5 часа.

"Сегодня, 31 января с 12.00 до 13.30 в г. Петропавловске-Камчатском на площади Ленина проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 30 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам несогласованной акции в территориальные отделы полиции были доставлены девять человек. Им грозят штрафы или обязательные работы за несоблюдение статьи 20.2 КоАП РФ — "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Ранее в полиции предупредили камчатцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В сообщении пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю говорилось, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних"
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение