В Хабаровске и Владивостоке прошли малочисленные несогласованные акции протеста

Первые несогласованные воскресные акции в России — на Дальнем Востоке — оказались малочисленными: в Хабаровске Владивостоке вышли по несколько десятков человек.

Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, по информации департамента внутренней политики региона, на несогласованный митинг в центре Владивостока вышли около 60 человек. Несколько человек задержаны, трое из них — когда стояли с агитационными плакатами.

Задержания полицейские проводят корректно, драк и стычек нет, правоохранители представляются и спрашивают данные задержанного, потом проводят в рейсовый городской автобус.

Была задержана журналистка издания Sotavision Екатерина Ищенко, она вела трансляцию на YouTube все время, пока ее везли в отдел полиции. По ее словам, в отделе перед ней извинились и уже отпустили. Также на площади препроводили в полицейский автобус журналистку "Новой газеты" и "Дальневосточных ведомостей" Валерию Федоренко, но вскоре выпустили.

Полиция перекрыла подземные переходы в центре города. Участники акции ушли на набережную и вышли на лед. Полицейские предупреждают об ответственности за незаконные митинги, на берегу дежурит ОМОН.

В Хабаровске МВД сообщило о 13 задержанных при 58 участниках.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.