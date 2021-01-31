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В Хабаровске и Владивостоке прошли несогласованные акции протеста 

РИА Новости 18 минут назад
В Хабаровске и Владивостоке прошли малочисленные несогласованные акции протеста
Фото: РИА Новости
Первые несогласованные воскресные акции в России — на Дальнем Востоке — оказались малочисленными: в Хабаровске и Владивостоке вышли по несколько десятков человек.
Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, по информации департамента внутренней политики региона, на несогласованный митинг в центре Владивостока вышли около 60 человек. Несколько человек задержаны, трое из них — когда стояли с агитационными плакатами.
Задержания полицейские проводят корректно, драк и стычек нет, правоохранители представляются и спрашивают данные задержанного, потом проводят в рейсовый городской автобус.
Была задержана журналистка издания Sotavision Екатерина Ищенко, она вела трансляцию на YouTube все время, пока ее везли в отдел полиции. По ее словам, в отделе перед ней извинились и уже отпустили. Также на площади препроводили в полицейский автобус журналистку "Новой газеты" и "Дальневосточных ведомостей" Валерию Федоренко, но вскоре выпустили.
Полиция перекрыла подземные переходы в центре города. Участники акции ушли на набережную и вышли на лед. Полицейские предупреждают об ответственности за незаконные митинги, на берегу дежурит ОМОН.
В Хабаровске МВД сообщило о 13 задержанных при 58 участниках.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД , Новая газета , Дальневосточные ведомости
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