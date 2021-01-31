В Госдуме предложили обеззараживать мясо радиацией

«Обработанные продукты должны соответствовать требованиям безопасности здоровья населения. Для проведения ионизирующего (радиоактивного) облучения нужно будет предусмотреть специальные места. А информация о товаре должна содержать сведения о том, что продукцию обработали с применением такого метода», — говорится в законопроекте.