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Эксперт предсказала шквал увольнений через 3 месяца после конца удаленки 

Прайм 20 минут назад
Москве предсказали шквал увольнений после конца удаленки
Фото: © РИА Новости. Владимир Песня
В столичных компаниях может произойти шквал увольнений сотрудников из-за окончания режима удаленной работы, который, в частности, был предписан властями Москвы, пишет МК.
В связи с нормализацией ситуации с коронавирусом требование оставлять на удаленной работе не менее 30% сотрудников носит теперь рекомендательный характер — каждый работодатель принимает решение сам.
При этом, по данным последних опросов, немедленно вернуть всех сотрудников в офис планируют лишь 25% компаний. Еще 34% собираются позвать обратно лишь часть сотрудников, а 32% решили оставить всех, кто уже работает из дома, там же. Только 9% пока не приняли окончательного решения.
Эксперты отмечают, что традиционный офисный режим работы с очным присутствием безвозвратно уходит в прошлое — к нему не желают возвращаться ни работодатели, ни сотрудники, причем у каждого своя мотивация.
Работодатель сталкивается с расходами на офис — это коммунальные и бытовые расходы, аренда. Со стороны работников важно то, что москвичи прожили в режиме удаленной работы почти год — и многим это понравилось, так что возвращения к прежнему формату будут восприняты сродни покушению на свободу.
HR-специалист Людмила Шашкова отмечает, что если в отрасли есть хоть какой-то намек на творчество, то "загнать" сотрудников обратно в офисы будет крайне сложно — в течение последнего года люди как поняли, что прямой связи между "высиживанием протокольного времени в офисе" и продуктивностью работы не видно.
"Если еще совсем недавно работа в кафе или дома в любимом кресле считалась прерогативой условных хипстеров, то сейчас это освоили и полюбили даже скучные бухгалтеры. Соответственно, первый же выговор за опоздание или слишком долгий обеденный перерыв рискует породить конфликт. Я наблюдаю, что именно в течение последнего года многие люди увольняются и ищут новую работу, несмотря на экономический кризис", — пояснила она.
По словам Шашковой, причина в том, что удаленка "подсветила" многие сложности и проблемы, на которые раньше не обращали внимания.
"И я не исключаю, что минимум через три месяца после возвращения в офисы нас ждет новый шквал увольнений", — отметила эксперт.
Она добавила, что несмотря на достаточно вольный график и ритм жизни на удаленке, работники устали. Кто-то — из-за невозможности взять отпуск, кто-то — из-за вынужденной необходимости совмещать работу и заботы о семье. Поэтому любая претензия дисциплинарного характера может сработать как детонатор и заставить сотрудника положить заявление «по собственному» на стол начальника, считает специалист.
Многие москвичи, по ее словам, признаются, что распробовали удаленку и теперь признают ее единственно возможным для себя способом работы, особенно если отказ от офиса не повлек снижения зарплаты. Кто-то радуется возможности уехать на круглый год в дачный поселок, а кому-то важно проводить время с детьми, пояснила эксперт.
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Общество , Правительство Москвы , Москва
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