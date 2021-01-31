Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Тарпищев считает, что Ельцин спас Россию от гражданской войны 

Газета.Ru и ещё 2 25 минут назад
Ельцина сочли спасателем России от гражданской войны
Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина/yeltsin.ru
Россия смогла избежать гражданской войны, благодаря первому президенту РФ Борису Ельцину, заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что при этом президенте гражданской войны не было, хотя за баррель нефти давали $10.

"У нас паника, когда баррель стоит $30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени", — сказал Тарпищев.

По его мнению, разговаривать с такими людьми бесполезно. Ельцин был главой государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. Ранее экс-советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай назвал главного виновника распада СССР.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Газета.Ru: последние новости
В РФПИ заявили, что не поставляют вакцину "Спутник V" в ДНР и ЛНР В РФПИ заявили, что не поставляют вакцину "Спутник V" в ДНР и ЛНР В России выявлено еще 19 138 новых случаев коронавируса В России выявлено еще 19 138 новых случаев коронавируса Попова: в РФ не выявили распространение "британского" штамма COVID-19 Попова: в РФ не выявили распространение "британского" штамма COVID-19
Общество , Шамиль Тарпищев , Борис Ельцин , Сергей Шахрай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение