Ельцина сочли спасателем России от гражданской войны

"У нас паника, когда баррель стоит $30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени", — сказал Тарпищев.