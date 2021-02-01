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Москва

СМИ: Александр Збруев госпитализирован в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 23 минуты назад
Александр Збруев госпитализирован в Москве
Фото: александрзбруев.рф
Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в одну из московских больниц.
Актер приехал в лечебное учреждение для прохождения компьютерной томографии, однако врачи выявили у него повышенную температуру и госпитализировали с предварительным диагнозом «пневмония», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Официальное подтверждение госпитализации Збруева не поступало.
СПРАВКА «ВМ»
Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве в семье заместителя наркома связи СССР и актрисы. Отец, Виктор Алексеевич, был арестован в 1937 и приговорен к высшей мере наказания, а также объявлен «врагом народа». Первые пять лет жизни Александр Збруев провел в исправительном лагере под Рыбинском вместе с матерью. В 1943 году семья вернулась в Москву.
После окончания школы Збруев сдал экзамены в театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. Закончив училище, в 1961 году поступил в труппу театра имени Ленинского комсомола. На сцене Ленкома Збруев сыграл несколько десятков ролей.
Первой ролью в кино для Збруева стал образ Димы Денисова в ленте «Мой младший брат» (1962 год). После этого актер активно снимался, в его активе — почти 70 киноролей.
В 1989 году Збруев был удостоен звания народного артиста РСФСР.
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Комментарии
Общество , Громкие уголовные дела , Александр Збруев , Владимир Этуш , РЕН ТВ , Москва
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