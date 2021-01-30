В Петербурге понадеялись на дальнейшее снятие ограничений к концу февраля

Дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Санкт-Петербурге , возможно к концу февраля. Такие сроки назвал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает РИА Новости

Власти будут основываться на рекомендации Роспотребнадзора , уточнил Ситов.

29 января власти Санкт-Петербурга отменили ограничение на работу баров ночью, новые правила начали действовать с 30 января. Также разрешено открыть океанариумы и аквапарки, музеи, выставки, театры и катки.

При этом заполняемость спортивных объектов не может превышать 50 процентов от вместимости арен, а общее число зрителей не должно превышать 15 тысяч человек. Как уточняет РИА Новости, для проведения мероприятий численностью более 50 человек нужно согласование с соответствующим органом исполнительной власти в зависимости от направленности мероприятия.