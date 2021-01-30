Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Названы сроки наступления весны в центральных регионах РФ 

ИА Regnum 33 минуты назад
Весна в центральных регионах РФ наступит с 28 марта
Фото: РИА Новости
В центральную Россию устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений начнётся с 28 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна (в центральной России), в понимании метеорологов … приходится на 28 марта», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, 31 января по территории центральных регионов европейской части страны пройдёт очередной активный южный циклон. Так, в южной части Центрального федерального округа ожидается до +3 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москву после тёплой погоды с дождями и мокрым снегом циклон с Балкан принесёт морозную погоду.
Так, в воскресенье, 31 января, ночью морозы усилятся до — 9, — 11 градусов, днём ослабеют до −5… −7 градусов. Атмосферное давление в норме 744−746 мм рт. ст.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
ИА Regnum: последние новости
Собянин выразил соболезнования близким Василия Ланового Собянин выразил соболезнования близким Василия Ланового В РФ сохранится высокий спрос на книги в 2021 году – прогноз В РФ сохранится высокий спрос на книги в 2021 году – прогноз Об улучшениях на рынке труда сообщили в Самарской области Об улучшениях на рынке труда сообщили в Самарской области
Общество , Погода , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение