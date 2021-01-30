Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В РФПИ опровергли информацию о поставке «Спутника V» в Донецк и Луганск 

Прайм и ещё 5 37 минут назад
В РФПИ опровергли поставки «Спутника V» в ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины против коронавируса "Спутник V" в Донецк и Луганск, заявили РИА Новости в фонде.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", — сказали в РФПИ.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил РИА Новости, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу уточнил, что ЛНР и ДНР ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Прайм: последние новости
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 238 Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 238 В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID вдвое весной В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID вдвое весной Мясников рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе Мясников рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
Комментарии
Общество , Леонид Пасечник , Родион Мирошник , МВД , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Донецк , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение