Госдуму попросили запретить эмодзи «огонь»

Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм -канал Readovka.

Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи.

"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.

Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.