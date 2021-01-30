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Москва

Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи «огонь» 

РИА Новости 15 минут назад
Госдуму попросили запретить эмодзи «огонь»
Фото: depositphotos.com
Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka.
Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи.

"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.

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Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.
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